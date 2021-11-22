В Елабуге на средства гранта установили детскую площадку

На средства гранта во дворе дома № 56 по улице Разведчиков в Елабуге установлена детская площадка со спортивными тренажерами. Общественное пространство появилось здесь по многочисленным просьбам жителей дома. Раньше в этом дворе ни детской, ни спортивной площадки не было, пишет газета «Новая Кама».

Местные жители оценили игровую спортплощадку, которая приглянулась и соседям. Как говорят местные жители, сюда приходят заниматься люди и из соседних дворов.

В марте текущего года были подведены итоги республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан». Конкурсная комиссия оценила работы и достижения территориальных общественных самоуправлений за 2019 и 2020 годы по восьми критериям. В результате 9 елабужских ТОС стали победителями и призерами конкурса, и среди них — ТОС № 14 «Кленовый», которое заняло второе место и выиграло 500 тыс. рублей.

Ранее на четырех детских площадках в Пестречинском районе начался монтаж игрового оборудования, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».