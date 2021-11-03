На четырех детских площадках в Пестречинском районе начался монтаж игрового оборудования

В Пестречинском районе Татарстана начался монтаж игрового оборудования на четырех детских площадках, которые возводятся в Куюках, Званке, Уланове и Старом Шигалееве по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«На все четыре детские площадки оборудование доставлено. Начат монтаж оборудования в деревне Званка. Практически завершен монтаж в деревне Куюки и селе Уланово. В Старом Шигалееве ведутся земляные работы, игровое оборудование в это село также завезено и будет установлено», — поделился с ИА «Татар-информ» заместитель руководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.

Район софинансирует данные виды работ в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Доля муниципалитета составила 800 тыс. рублей.

Еще одна детская площадка появилась в селе Кулаево. Как сообщает пресс-служба района, благодаря помощи депутата на прошлой неделе была благоустроена игровая площадка в детском саду «Колокольчик», приобретены и установлены игровые элементы: песочница, подвесные качели, качалка-балансир, спортивное и детское игровое оборудование.