В Елабуге местных жителей приглашают на службу по контракту

Жителей Елабужского района Татарстана приглашают заключить контракт на службу сроком на один год или более в Вооруженных силах РФ. Об этом пишет газета «Новая Кама».

Военный комиссар по Елабуге и Елабужскому району Николай Битюков пояснил, что подать заявку могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Заключившие контракт военнослужащие получат:

— единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей от Министерства обороны РФ и 105 тыс. рублей от Правительства РТ;

— заработную плату от 204 тыс. рублей ежемесячно;

— полное медицинское, страховое и вещевое обеспечение;

— льготы для военнослужащих и участников специальной военной операции.

На всех военнослужащих по контракту распространяются дополнительные меры господдержки военнослужащих и членов их семей на основании указа Президента России Владимира Путина от 9 мая 2022 года №268.

Елабужанин, который сейчас находится в отпуске, поделился с изданием собственным опытом контрактной службы.

«Я ушел служить шесть месяцев назад. Очень долго об этом думал. У меня там друг. Не раз с ним эту тему обсуждали. Родным не стал сообщать, не хотел их расстраивать. Сейчас ни о чем не жалею, ведь с сослуживцами мы живем дружно и во всем поддерживаем друг друга», — излагает газета разговор с бойцом.

По всем вопросам желающим следует обращаться в военный комиссариат города Елабуги и Елабужского района по адресу: Елабуга, ул. Большая Покровская, д. 1, либо по телефону: 7-86-79.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.