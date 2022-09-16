В Елабуге дорожный ремонт вышел в финальную стадию

В Елабуге дорожно-ремонтный сезон близится к завершению. На данный момент дорожники работают на улицах Строителей, Марджани, переулке Чапаева, а также на Центральной улице в селе Танайке и Мальцево.

«Здесь работает техника, укладывают новое асфальтовое покрытие. Всего в течение сезона будет отремонтировано более 13 км дорожного полотна», — сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы муниципалитета Екатерина Сайбель.

Общая стоимость работ по благоустройству дорог в Елабужском районе на этот год составит 110 млн 200 тыс. рублей. Кроме этого, 35 млн рублей будет выделено дополнительно из республиканского бюджета на ремонт почти на 3 км дорог.

Срок завершения ремонта и строительства дорог запланирован на конец строительного сезона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на республиканскую программу дорожных работ в этом году выделено более 46,8 млрд рублей, из них 1,25 млрд рублей – средства муниципального дорожного фонда. Всего планируется построить 52,5 км и отремонтировать 610,3 км региональных дорог.