Миллиарды пустят на дороги: в какую сумму обойдется строительство магистралей Татарстана

Сезон дорожных работ стартовал в Татарстане. Какие инфраструктурные проекты будут реализованы в республике в этом году и сколько денег потребует обход городов Набережные Челны и Нижнекамска, рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ.

Фарит Ханифов сообщил, что на республиканскую программу дорожных работ в этом году выделено более 46,8 млрд рублей Фото: prav.tatarstan.ru

В Татарстане построят 52,5 км и отремонтируют 610,3 км региональных дорог

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что на республиканскую программу дорожных работ в этом году выделено более 46,8 млрд рублей, из них 1,25 млрд рублей – средства муниципального дорожного фонда. Всего планируется построить 52,5 км и отремонтировать 610,3 км региональных дорог.

По этой программе на строительство и реконструкцию будет направлено более 21,2 млрд рублей, на капремонт и ремонт – свыше 9,4 млрд рублей, на содержание дорог – 6 млрд рублей. Кроме того, более 6,7 млрд рублей будет потрачено на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По словам Ханифова, в Татарстане в этом году также планируется реконструировать 12 мостов протяженностью 597 метров и отремонтировать 15 мостов общей длиной 1 км 740 м.

Более того, в этом году будут реализованы три основные социальные программы по ремонту дорожно-уличной сети в населенных пунктах. Так, запланировано устройство щебеночно-песчаного покрытия на 150 км дорог, ремонт асфальтобетонного покрытия 312 км и ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов общей протяженностью более 120 км.

«В этом году на М12 выделяется 101 млрд рублей, на обход Нижнекамска и Набережных Челнов от автодороги М7 – 5,5 млрд рублей, на дорогу Шали – Бавлы – 20,5 млрд рублей», – отметил министр.

В Татарстане в этом году также планируется реконструировать 12 мостов протяженностью 597 метров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В настоящее время по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже начаты работы на четырех городских и двух региональных объектах. В частности, проводится ремонт по улицам Восход и Николая Ершова в Казани, капитальный ремонт дорог Мензелинск – Русский Каран – Тогашево в Мензелинском районе и Муслюмово – Саклов Баш – Юлтимерово в Сармановском районе, а также капремонт проспекта Химиков на участке автодороги от улицы Корабельная до улицы Южная и от улицы Менделеева до проспекта Вахитова в Нижнекамске.

На реконструкцию М7 от Челнов до Башкортостана выделят 73 млрд рублей

Как рассказал заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов, в Татарстане в этом году планируется начать реконструкцию участка М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. «Реконструкция участка общей протяженностью более 98 км пройдет в пять этапов. Стоимость работ оценивается в 73 млрд рублей. Документация по всем пяти этапам направлена в Главгосэкспертизу», – уточнил он.

Кроме того, по словам Автономова, планируется строительство 22 надземных пешеходных переходов на участке от населенного пункта Шали до начала обхода Набережных Челнов.

Он подчеркнул, что всего в этом году, учитывая строительство и реконструкцию, будет приведено в нормативное состояние 18 участков федеральных автодорог общей протяженностью 170 км. На дорожные работы на федеральных трассах выделено 20 млрд рублей.

Всего в этом году, учитывая строительство и реконструкцию, будет приведено в нормативное состояние 18 участков федеральных автодорог общей протяженностью 170 км Фото: © «Татар-информ»

В этом году началось строительство обхода Набережных Челнов и Нижнекамска от М7, которое разделено на три этапа, напомнил спикер. В настоящее время ведется строительство второго этапа протяженностью 23,7 км. «Стоимость строительно-монтажных работ – более 18 млрд рублей. На участке предстоит построить четырехполосную автомобильную дорогу, в том числе восемь мостов, два путепровода и транспортную развязку», – отметил он.

Участок проходит через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы республики. И здесь уже подготовили территорию под строительство, возводят производственные базы, создали временные подъездные дороги и завозят материалы. «Уже выполнено 783 тыс. кубометров метров земляных работ, что составляет 33% от всего объема. Ведется строительство семи мостовых сооружений. Работы выполнены на 8,5%, или на 530 млн рублей. В текущем году планируется устроить дорожную одежду без верхнего слоя на протяженности 6 км. Завершить строительство участка автодороги планируется к октябрю 2024 года», – сообщил замначальника ведомства.

Автономов добавил, что завершено проектирование третьего этапа обхода протяженностью 33,5 км. «По этому участку в настоящее время ведется подготовка к проведению торгов. Они пройдут в течение 1,5 месяца. И после этого приступим к выполнению работ. Это будет примерно в июле. Стоимость работ оценивается в 20 млрд рублей», – заметил он.

Проектная документация по первому этапу протяженностью 23 км сейчас находится на экспертизе. Ожидается, что заключение экспертизы будет получено в мае.

Заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов и председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов Фото: prav.tatarstan.ru

Чтобы улучшить выезд из микрорайона «Салават Купере», проведут реконструкцию улицы Осиновской

Председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов отметил, что в столице Татарстана в этом году предусмотрены дорожные работы на сумму 22,2 млрд рублей, из них 1 млрд рублей пойдет на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», 3 млрд рублей – на ремонт дорожно-уличной сети, нанесение разметки, ликвидацию мест концентрации ДТП, установку светофоров и освещения; 15,7 млрд рублей – на строительство и реконструкцию дорог, а 2,5 млрд рублей – на реализацию программы «Наш двор».

«На 3 млрд рублей запланированы ремонт 32 дорожных объектов внутриквартальных проездов, нанесение дорожной разметки на площади более 370 тыс. квадратных метров, установка 11 светофоров, освещения на 120 участках, ликвидация 86 мест концентрации ДТП», – подчеркнул спикер.

Саляхутдинов напомнил, что в Советском районе продолжается строительство Вознесенского тракта на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы длиной 3,8 км. А на Большом Казанском кольце ведется реконструкция автодороги по улице Меховщиков протяженностью 1,7 км. «Для обеспечения пешеходной доступности жителей строится подземный пешеходный переход по улице Мавлютова шириной тоннеля 4 метра и длиной 25 метров с устройством лифтов для маломобильных групп населения», – проинформировал он.

Спикер также упомянул, что продолжается строительство дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда протяженностью 1,5 км. «На сегодня в высокой степени готовности находится строительство участка четырехполосной дороги от Адмиралтейского пруда до территории будущей жилой застройки в районе Храма всех религий. Его протяженность составляет 4,7 км. Параллельно ведется проектирование участка от Храма всех религий до трассы М7», – заметил он.

Чтобы улучшить выезд из микрорайона «Салават Купере», ведется подготовка к реконструкции улицы Осиновская протяженностью 1,4 км Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам председателя комитета, чтобы улучшить выезд из микрорайона «Салават Купере», ведется подготовка к реконструкции улицы Осиновская протяженностью 1,4 км. «Также для улучшения дорожно-транспортной ситуации на Горьковском шоссе от улицы Музыкальная до трассы М7 предусматривается организация непрерывного движения с ликвидацией существующих светофоров, являющихся причинами образования заторов. Протяженность данного участка составляет 11,4 км. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы», – рассказал он.

«По Горьковскому шоссе встречались с экологами, обсудили, как минимизировать заход участков в лес. По железнодорожному мосту есть две насыпи, мы их убираем и делаем подпорные стены, минимизируя реконструкцию данного моста», – добавил он.

Первый заместитель директора «Главтатдортранса» Александр Куканов уточнил, что по Горьковскому шоссе в этом году планируется получить положительное заключение госэкспертизы.

Александр Куканов сообщил, что всего в этом году в республике будет отремонтировано 1212 дворов Фото: prav.tatarstan.ru

По программе «Наш двор» отремонтируют свыше 1,2 тыс. дворовых территорий

В Татарстане третий год подряд идет реализация республиканской программы «Наш двор». Как сообщил первый заместитель директора «Главтатдортранса» Александр Куканов, всего в этом году в республике будет отремонтировано 1212 дворов. В настоящее время работы проводятся на 181 объекте.

«Программа стартовала в 2020 году. В прошлом году в Татарстане было отремонтировано 1075 дворов на сумму 7 млрд 397 млн рублей», – подчеркнул он.

В Казани по программе «Наш двор» в этом году планируется благоустроить 466 дворовых территорий Фото: © «Татар-информ»

По словам Куканова, в программу «Наш двор» входят также работы по освещению дворов. На эти цели предусмотрено 757 млн рублей. «Приступили к 61 объекту по программе освещения дворовых территорий», – отметил он.

Председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов добавил, что в столице Татарстана по программе «Наш двор» в этом году планируется благоустроить 466 дворовых территорий площадью асфальтобетонного покрытия более 530 тыс. квадратных метров. На сегодня работы ведутся в 120 дворах, выполнение составляет 6%.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»