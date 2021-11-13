В Елабуге дети из спортшкол смогут бесплатно добраться до спортивных объектов

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

В Елабуге детям, проживающим в нижней части города и посещающим спортшколы, выдали специальные социальные карты. Теперь по этой карте дети смогут бесплатно добираться до тех спортивных объектов, где проходят их тренировки.

«Инициатива по поддержке начинающих спортсменов принадлежит главе Елабужского района Рустему Нуриеву и уже запущена с ноября месяца. Планируем на постоянной основе такую поддержку», — рассказала ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы муниципалитета Екатерина Сайбель.

Социальные карты можно использовать в городском общественном транспорте, они рассчитаны на шесть поездок в неделю.

Всего социальные карты на проезд выдали 188 детям, занимающихся спортом. Планируется, что карты будут пополняться в зависимости от количества занятий, которые посещают дети на спортивных объектах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге после капремонта открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион».