В Елабуге после капремонта открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион»

В Елабуге после замены системы водоподготовки открылся бассейн в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион». В церемонии принял участие глава Елабужского района Рустем Нуриев.

«Новая система позволяет экономить водопотребление и минимизировать использование химических средств очистки», — сказал он.

В пресс-службе главы района сообщили, что комплекс находился на капитальном ремонте, во время которого была произведена полная замена системы водоподготовки, установлена новая система нагрева воды: насосы, фильтры, специальные емкости. Теперь вода переливается в эти емкости, где фильтруется, очищается, подогревается, а затем поступает в бассейн.

Такая система фильтрации позволяет уменьшить потребление воды, а песчаные фильтры, установленные в системе, задерживают большее количество частиц и лучше очищают воду, тем более что на ее очищение уходит меньшее количество химических средств. Вода становится более экологичной, чистой, комфортной для плавания.

Кроме того, в здании установлен новый витраж с двойным утеплением, способным выдержать очень низкие температуры.

«На ремонт комплекса в этом году было выделено 5,1 млн рублей. Работы по ремонту комплекса будут продолжены и в следующем году. Запланирован ремонт кровли, фасада и внутренней отделки», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

Длина бассейна составляет 25 метров, ширина — 14 метров. Одновременно здесь могут заниматься до 55 человек, в основном проводятся сеансы оздоровления и занятия спортивной школы.