В Елабуге благоустроят 14 территорий по программе «Наш двор» за 133 млн рублей

В Елабуге в этом году будет благоустроено 14 территорий по программе Раиса РТ «Наш двор». Лимит выделенных от республики средств составит 133 млн рублей.

«Всего у нас в этом году осталось и планируется благоустроить 14 дворов. В настоящий момент работы начались в пяти дворах. Ведутся дорожные работы и работы по монтажу коммуникаций», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района.

В 2023 году в городе и районе благоустройство затронуло 43 дворовые территории, а годом ранее 54 двора.

Все работы в текущем году, как и ранее, будут завершены к концу строительного сезона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в соседних Набережных Челнах в работе находятся более 20 дворов. Всего в Автограде за строительный сезон благоустроят 71 двор.

Республиканская программа «Наш двор» была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2020-м. В этом году на реализацию программы выделено 10 млрд рублей.