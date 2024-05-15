«Важно знать мнение жителей»: в Челнах в ремонте находятся более 20 дворов

В Набережных Челнах по программе «Наш двор» сегодня проходит благоустройство более 20 дворов из запланированных 71-го на 2024 год. Накануне глава Центрального района Эдуард Фаттахов проинспектировал ремонт дворовой территории дома 59/05.

На сегодняшний день во дворе ведутся работы по демонтажу бордюрного камня, плит, игровых элементов детских площадок, разработке грунта и другие.

«При ремонте дворовых территорий в первую очередь важно знать мнение жителей. Иногда проекты работ по благоустройству дворов уже в процессе их осуществления подвергаются корректировке с учетом мнения жильцов. Мы со своей стороны помогаем поддерживать связь между жителями и подрядчиком», — подчеркнул Фаттахов.

В 2024 году на территории Центрального района программа Раиса РТ «Наш Двор» реализуется в 13-м, 16-м, 39-м и 59-м микрорайонах — всего будут благоустроены 32 дворовые территории.

За четыре года начиная с 2020-го в Набережных Челнах выполнено благоустройство 422 дворовых территорий на сумму 6,2 млрд рублей. Отремонтировано свыше 2 млн кв. метров дорог и тротуаров за 4,9 млрд рублей, полностью заменены сети наружного освещения, произведен монтаж детского, спортивного и уличного оборудования. Планируется обновить еще более 680 дворов.

Программа благоустройства дворовых территорий была запущена в 2020 году по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Всего в будущем году на реализацию программы в Татарстане направят 10 млрд рублей.