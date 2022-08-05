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Ру Тат
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Строительство
5 августа 2022  00:32
Эльза Кузнецова

В Елабуге подчеркнули исторический дух города 50 новыми светильниками

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В Елабуге подчеркнули исторический дух города 50 новыми светильниками

В Елабуге, на Казанской улице, установили 50 новых светильников, которые эффектно подчеркнули исторический дух города. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На эти цели из местного бюджета направлено порядка 2,5 млн рублей», — уточнила начальник пресс-службы Екатерина Сайбель. 

В этом году замена светильников на ул. Казанской выполнена частично. В будущем году эта работа будет продолжена. 

«Светильники будут устанавливать чуть выше, по ул. Казанской, на пересечении с улицей Разведчиков. Внимание муниципалитета равно направлено как на благоустройство верхней части города, так и на сохранение и реконструкцию его исторической части», — поделилась собеседница агентства. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ростуризм направит Елабуге грант в 202,5 млн рублей на развитие исторической части города.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#благоустройство территорий
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