В Екатеринбурге зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции

Пятнадцать случаев менингококковой инфекции, из них два – летальные, зарегистрированы в Екатеринбурге, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми, из них два случая – летальные.

Отмечается, что в регионе проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.