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Руc Тат
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Происшествия 9 июля 2023 13:32

В Екатеринбурге зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции

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Пятнадцать случаев менингококковой инфекции, из них два – летальные, зарегистрированы в Екатеринбурге, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми, из них два случая – летальные.

Отмечается, что в регионе проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.

#эпидемиология #Роспотребнадзор
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