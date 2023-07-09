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В Екатеринбурге зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции
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Пятнадцать случаев менингококковой инфекции, из них два – летальные, зарегистрированы в Екатеринбурге, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми, из них два случая – летальные.
Отмечается, что в регионе проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.
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