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Руc Тат
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Происшествия 6 июля 2023 20:45

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области достигло восьми

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Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми, из них два случая – летальные, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост», – указано в сообщении.

Отмечается, что в регионе проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.

#эпидемиология #Роспотребнадзор
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