Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области достигло восьми

Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми, из них два случая – летальные, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост», – указано в сообщении.

Отмечается, что в регионе проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.