news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области достигло восьми
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми, из них два случая – летальные, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
«Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост», – указано в сообщении.
Отмечается, что в регионе проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2