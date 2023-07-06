В Екатеринбурге умер еще один сотрудник Ozon, зараженный менингитом

Еще один сотрудник Ozon, зараженный менингококковой инфекцией в Екатеринбурге умер, сообщает ТАСС.

Специалисты устанавливают причину смерти.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что случаи менингококковой инфекции были зарегистрированы среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Сегодня скончался 21-летний сотрудник распределительного центра Ozon.