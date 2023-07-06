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В Екатеринбурге после вспышки менингита умер один из сотрудников Ozon
В Екатеринбурге умер один из зараженных менингококковой инфекцией, которая была выявлена у сотрудников РЦ Ozon, сообщает ТАСС.
По данным агентства, 21-летнему парню стало плохо, температура резко поднялась и врачи не успели его спасти.
Сейчас проводятся необходимые исследования для определения точной причины смерти.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что случаи менингококковой инфекции зарегистрированы среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. По данным агентства, всего в среду зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции, уточнили в ведомстве.
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