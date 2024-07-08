В Екатеринбурге стартовал Иннопром, крупнейшая выставка промышленности в России

В Екатеринбурге стартовала крупнейшая выставка промышленности в стране Иннопром. Она продлится с 8 по 11 июля включительно в «Екатеринбург-ЭКСПО», сообщает корреспондент «Татар-информа» с места событий.

Татарстан на Иннопроме выставил стенд республики, где свою продукцию показывают почти 30 организаций. Компании от РТ представляют несколько отраслей промышленности: энергетика и машиностроение, инфраструктура и IT-услуги, химия и нефтехимия. Площадь татарстанского стенда 250 кв. м.

Ряд компаний из республики выставляются отдельно. Например, КАМАЗ, «Эйдос Робототехника», ОЭЗ «Алабуга» и др. «Автогигант» из Челнов также представил ряд моделей техники при входе в ЭКСПО.

Общая площадь выставки на Иннопроме-2024 – 50 тыс. «квадратов». Страной-партнером в этом году выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Основное событие Иннопрома-2024 запланировано на завтра, это стратегическая сессия с участием председателя правительства России Михаилом Мишустиным, главы Минпромторга РФ Антона Алеханова, а также гостей из дружественных стран. Ожидается участие премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Султана бин Ахмеда Аль Джабера.

Делегацию от Татарстана возглавит Раис республики Рустам Минниханов, который уже прибыл в Екатеринбург. Накануне на Иннопром-2024 также прибыла делегация от Минпромторга РТ во главе с министром Олегом Коробченко.

Подробнее о том, что республика представляет в Екатеринбурге – в материале «„Москвич“ на газу и беспилотник из Иннополиса: с чем Татарстан приехал на Иннопром-2024».