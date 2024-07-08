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Политика 8 июля 2024 08:06

Минниханов поучаствует в выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге

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Минниханов поучаствует в выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Здесь руководитель республики поучаствует в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024».

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, данный форум проводится с 2010 года и на нем представляют передовые промышленные российские и иностранные компании. Татарстан так же организовал свой стенд, где презентованы ряд предприятий республики.

Также планируется, что Минниханов проведет несколько встреч на полях форума.

Среди спикеров на этой стратегической сессии – глава Правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бин Ахмед Аль Джабер.

#Рустам Минниханов #екатеринбург
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