У сотрудников OZON в Екатеринбурге выявили менингококк

Случаи менингококковой инфекции зарегистрированы среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По данным агентства, всего в среду зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции, уточнили в ведомстве.

В ходе эпидемиологического расследования были определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных, а также установлены контактные лица.

Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия, на настоящий момент вакцинировано более 60 человек, подчеркнули в ведомстве.