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У сотрудников OZON в Екатеринбурге выявили менингококк
Случаи менингококковой инфекции зарегистрированы среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.
Специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
По данным агентства, всего в среду зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции, уточнили в ведомстве.
В ходе эпидемиологического расследования были определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных, а также установлены контактные лица.
Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия, на настоящий момент вакцинировано более 60 человек, подчеркнули в ведомстве.
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