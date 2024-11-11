news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 11 ноября 2024 16:28

В ЕГЭ по трем предметам может появиться экспериментальная часть

Скопировать ссылку
В ЕГЭ по трем предметам может появиться экспериментальная часть

Экспериментальная часть в Едином государственном экзамене по физике, химии, биологии может появиться в ближайшее время. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«ФИПИ взял в проработку, возможно, будет пилот в нескольких субъектах в ближайшем будущем в апробационном режиме. Было бы очень хорошо, если бы по естественнонаучным предметам, таким как физика, химия в первую очередь, возможно, биология, была бы экспериментальная часть», – приводит слова Музаева ТАСС.

Рособрнадзор, по его словам, приступил к мониторингу ситуации в российских регионах, насколько материально-техническая база позволяет организовать равные условия для прохождения практической части ЕГЭ выпускниками во всей стране.

Ранее Минобрнауки РФ подготовило проект приказа, который устанавливает минимальное количество баллов Единого государственного экзамена для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2025/26 учебном году.

В частности, на ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе, географии необходимо набрать минимум 40 баллов; по физике, биологии, химии будет достаточно 39 баллов. Минимальный порог по обществознанию установлен на уровне 45 баллов, истории – 36, информатике – 44, иностранному языку – 30.

#егэ #Образование
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100