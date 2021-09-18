В Единой день голосования в Елабуге будет организована праздничная торговля

19 сентября на избирательных участках Елабуги организуют точки продажи различной продукции — мясной, кондитерской, молочной, овощной.

Как сообщили в торговом отделе Елабуги, праздничная торговля развернется возле городского Дворца культуры, ДК «Колос» по улице Тугарова, а также около школ № 2, 6, 8, 9 и 10.

Сегодня, 18 сентября, с 9.00 до 16.00 проходят традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Торговые ряды расположены на территории ТЦ «Мираж» и на старом рынке по улице Горького.

У ТЦ «Мираж» жители города могут купить овощи, мясо, крупы, мед, яйца и кисло-молочные продукты, саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, многолетних цветов, а возле старого рынка — зерно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге стартовали сельхозярмарки, которые продлятся до Нового года.