В Елабуге стартуют сельхозярмарки, которые продлятся до Нового года

С 11 сентября по субботам в Елабуге начнут свою работу сельскохозяйственные ярмарки. Торговые ряды с продукцией будут располагаться на двух площадках — перед торговым центром «Мираж» и в районе старого рынка по адресу ул. Горького, д. 107. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района

На ярмарке жители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары повседневного спроса. Свою продукцию представят крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, жители сельских населенных пунктов, предприятия перерабатывающей сети торговли и общественного питания Елабужского района.

Елабужане смогут запастись овощами, купить мясо, крупы, мед, яйца и молочные продукты от ЗАО «АФ Новый Юраш», СПК «Колос», КФХ Хузина Г.И., КФХ Бурганов Ф.М., КФХ Праздников Н.Н., КФХ Шалин С.В., КФХ Тимергалиев Т.Р., КФХ Заманов Д.Д., ООО «АФ Яшь Куч», СПК «Колос», КФХ Ямалетдинов И.Ф., КФХ Фалалеева О.Ю., КФХ Шакирзянов М.М. и многих других местных производителей.

Ценовая политика будет установлена по рекомендациям Минсельхозпрода РТ на сельскохозяйственные ярмарки на 2021 год.

Мясо птицы будет стоить от 145 рублей, говядина — 320-380 рублей, свинина — 250 рублей. Яйцо отборное можно будет купить за 70 рублей за десяток, яйцо 1-й категории — за 65 рублей за десяток, молоко разливное — 35 рублей за литр, сыры твердые — 380 рублей.

Масло сливочное 72,5% фермеры предложат за 380 рублей за 1 кг, сахар-песок — за 42 рубля, муку высшего сорта — за 30 рублей, картофель — за 18 рублей, морковь, свеклу, лук репчатый, капусту — за 20 рублей. Зерно можно будет купить от 12 рублей.

Сельхозярмарки продлятся почти четыре месяца и завершатся 25 декабря. Ярмарки в этом сезоне будут работать с 9.00 до 16.00.

«За прошлый 2020 год на сельскохозяйственных ярмарках было реализовано продукции на сумму 20,079 млн рублей. Реализовано 155 тонн картофеля, 74 тонны овощей, 29 тонн мяса, 7 тонн молока и молочных продуктов, 325 тонн зерна, 4 тонны меда и другой продукции», — уточнили в пресс-службе.