Мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро начнут работать в понедельник

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С понедельника в Казани у станций метро начнут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы республики.

«Прививать будут у шести станций: Авиастроительная, Яшьлек, Козья Слобода, Площадь Тукая, Проспект Победы и Дубравная», – рассказали агентству в горздраве.

Принимать всех желающих медики будут с 8.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 до 14.00. Работать пункты будут семь дней в неделю.