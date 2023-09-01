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Мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро начнут работать в понедельник
С понедельника в Казани у станций метро начнут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы республики.
«Прививать будут у шести станций: Авиастроительная, Яшьлек, Козья Слобода, Площадь Тукая, Проспект Победы и Дубравная», – рассказали агентству в горздраве.
Принимать всех желающих медики будут с 8.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 до 14.00. Работать пункты будут семь дней в неделю.
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