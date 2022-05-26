В двух селах Зеленодольского района последний звонок прозвенел для двух выпускников
В двух сельских поселениях Зеленодольского района последний звонок прозвенел для двух выпускников.
В Большеякинском сельском поселении 11-й класс окончили Альфис Галиев и Ринат Галиуллин, в Нижних Ураспугах — Арслан Зинатуллин и Рафис Хаялиев. В 2021 году в Большеякинской основной школе последний звонок прозвучал для Ильяса Галиева — единственного выпускника в селе.
Накануне ребят поздравляли всей школой, впереди экзамены, которые начнутся уже сегодня.
Последний звонок прозвенел и в школах Васильева, самого крупного поселка в Татарстане. Здесь на три школы — 175 выпускников, 47 из них закончили 11 классов.
«Всего в Зеленодольском районе последний звонок прозвенел для 1 956 выпускников, из них одиннадцатиклассников — 512. И 1 444 окончили девятый класс», — утончила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что строящаяся в зеленодольском микрорайоне Мирный школа готова на 62%.
Фото, видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ.