В двух селах Зеленодольского района последний звонок прозвенел для двух выпускников

В двух сельских поселениях Зеленодольского района последний звонок прозвенел для двух выпускников.

В Большеякинском сельском поселении 11-й класс окончили Альфис Галиев и Ринат Галиуллин, в Нижних Ураспугах — Арслан Зинатуллин и Рафис Хаялиев. В 2021 году в Большеякинской основной школе последний звонок прозвучал для Ильяса Галиева — единственного выпускника в селе.

Накануне ребят поздравляли всей школой, впереди экзамены, которые начнутся уже сегодня.

Последний звонок прозвенел и в школах Васильева, самого крупного поселка в Татарстане. Здесь на три школы — 175 выпускников, 47 из них закончили 11 классов.

«Всего в Зеленодольском районе последний звонок прозвенел для 1 956 выпускников, из них одиннадцатиклассников — 512. И 1 444 окончили девятый класс», — утончила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строящаяся в зеленодольском микрорайоне Мирный школа готова на 62%.