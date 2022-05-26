Строящаяся школа в зеленодольском микрорайоне Мирный готова на 62%

Накануне началось строительство подъездных путей к строящейся школе в микрорайоне Мирный в Зеленодольске, а также прокладка инженерных систем. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«Выполнение строительных работ на объекте на сегодняшний день составляет 62%. Длина благоустраиваемой дороги — 430 метров», — уточнила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Строительство образовательного учреждения стартовало в январе 2022 года. Новая школа на 1224 места станет первой в городе за последние 30 лет. Площадь здания составляет 25 тыс. квадратных метров, территория — 28 тыс. квадратных метров.

На объект выехал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. «Коллеги, по каждому этапу работы я вижу результаты, мы движемся в графике, отдельно прошу проработать вопросы благоустройства территории», — сказал Афанасьев.

Планируется, что на прилегающий территории появится несколько игровых и спортивных площадок, цветники, авто- и велопарковки. Согласно проекту здесь расположатся два бассейна, актовый зал на 560 мест, столовая на 450 человек, доступная среда и современные интерактивные технологии.

Строительство многопрофильного лицея № 18 им. Ломоносова завершится в июле, а 1 сентября здесь прозвенит первый школьный звонок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в зеленодольском микрорайоне Мирный продолжается строительство нового Центра культурного развития по национальному проекту «Культура». Его открытие запланировано на лето 2022 года.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента России Владимира Путина.