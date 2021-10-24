В двух селах Мензелинского района защебенили дороги на средства самообложения

Средства самообложения помогли благоустроить ряд населенных пунктов Мензелинского района Татарстана. К примеру, в Николаевском сельском поселении на эти средства были отремонтированы дороги и уложен щебень, пишет «Мензеля-информ».

Щебень уложен на улицах Солнечная и Южная села Николаевка, на дороге к сельскому кладбищу, а также на улице Лесная села Чулпан.

Улица, покрытая щебнем Фото: © «Менезеля-информ»

Такие же работы проведены на улицах в селах Степановка и Аю. Кроме того, в последнем населенном пункте селяне смогли благоустроить территорию водонапорной башни.

Программа самообложения в Татарстане действует с 2013 года и финансируется из бюджета республики. К одному рублю, собранному населением, из республиканского бюджета добавляется 4 рубля. Собранные средства направляются на работы в поселениях. Самообложение призвано привлечь людей к обустройству малой родины.

Раннее «Татар-информ» сообщал, что за счет средств самообложения в Нурлатском районе завершается благоустройство парка.