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Ру Тат
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23 октября 2021  02:17
Ильгиз Гильманов

Благоустройство парка в Нурлатском районе завершится за счет средств самообложения

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В селе Тюрнясеве Нурлатского райна Татарстана на средства самообложения благоустраивают центральный парк. Строительные работы второй очереди подходят к концу, сообщает пресс-служба муницапалитета.

В настоящее время здесь уложили брусчатку прогулочной дорожки, скоро подрядная организация начнет устанавливать крытую сцену.

Глава Тюрнясевского сельского поселения Сергей Белов уточнил, что работы в парке начались в прошлом году. В рамках различных программ были отремонтированы находящиеся здесь памятники в честь воинов, погибших на Великой Отечественной войне, и тружеников тыла — вдов и матерей. Собственно благоустройство территории производится на средства самообложения.

В будущем в зоне отдыха сельчан установят скамейки, качели и другое детское игровое оборудование.

#нурлатский район #благоустройство парка
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