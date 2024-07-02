В двух районах Казани за 2 млн рублей благоустроят водоемы

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В Казани проведут благоустройство семи водоемов в Кировском и Ново-Савиновском районах. Стоимость работ превышает 2 млн рублей, сообщается в тендере на портале госзакупок.

Так, в Кировском районе уборку проведут на озере Харовом на пересечении улиц Вахитова и Яруллина, на старом русле Казанки по улице Речной (пруд «Адмиралтейский»), на озерах Малое Лебяжье, Светлое и Большое Лебяжье, обводненном карьере «Изумрудное». В Ново-Савиновском — на пруду по улице Чуйкова.

В описании закупки указано, что подрядчику предстоят периодические уборки и очистки водных акваторий от загрязнений, тины, мусора, прилегающей территории, а также обрезка стеблей многолетних растений. Собранный мусор должен быть вывезен на полигон ТБО. Вырубка аварийных деревьев допускается после получения акта обследования от специалистов Комитета внешнего благоустройства Казани.

Во время уборки мусор должен быть перенесен к точкам временного складирования, доступным для спецтранспорта. Отходы должны быть вывезены на официальный полигон утилизации в срок, не превышающий двух суток.

Срок выполнения работ — до 30 ноября 2024 года.

Средства на благоустройство выделят из бюджета Казани.