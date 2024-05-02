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Новости Татарстана и Казани
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В Казани за 3 млн рублей благоустроят пляжи и территории возле водоемов
В Вахитовском и Приволжском районах Казани за 1,2 млн рублей проведут благоустройство прибрежных территорий водоемов. Тендер опубликован на портале госзакупок.
В 2024 году подрядчик будет следить за чистотой на территориях возле озера Кабан, реки Казанки, Куйбышевского водохранилища и протоки Булака в Вахитовском районе.
В Приволжском районе благоустроят территории, прилегающие к озеру Средний Кабан, Куйбышевскому водохранилищу, озеру Верхний Кабан, Ботанической протоке, а также к озеру в жилмассиве Борисково по ул.Запорожской и Землемерной.
В течение года работники будут ухаживать за территориями: собирать мусор, выкашивать газоны, валить аварийные деревья, очищать берега и водную поверхность.
Еще почти 1,8 млн рублей потратят на содержание и благоустройство трех пляжей в Кировском районе: на озерах Глубоком, Изумрудном и «Нижнее Заречье».
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