В двух районах Казани снизились цены на жилье в новостройках

В июле цены на новостройки в Казани снизились впервые за три года. Падение стоимости жилья затронуло лишь два района столицы Татарстана: в Вахитовском районе стоимость снизилась почти на 2,7%, до 169 тыс. рублей за кв. м, и в Советском – на 1,5%, до 165 тыс. рублей за кв. м. Такие данные приводит портал RealtyMag.ru.

Вместе с тем, в Кировском районе наблюдается самая высокая динамика роста цен на жилье: за июнь стоимость квартир выросла на 19,5% до 184,7 тыс. рублей. Также первичное жилье подорожало в Авиастроительном районе на 6,4% до 151,8 тыс. рублей за кв. м, и в Ново-Савиновском районе на 2,6% до 196,1 тыс. руб. за кв. м.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что на рынке жилья в Татарстане выросло число сделок купли-продажи – так, в июне жители республики оформили 6,2 тыс. договоров, что на 11,5% больше, чем в мае. По словам экспертов, цены на жилье снижаются с марта.