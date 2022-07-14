«Цены до сих пор еще падают»: рынок жилья в Татарстане из пике входит в штопор?

На рынке жилья в Татарстане наметилось небольшое оживление. После провального мая, когда ипотека откатилась к показателям 7-летней давности, в июне подросло кредитование. Стоит ли торопиться брать льготную ипотеку и что ждать от цен на жилье – в обзоре «Татар-информа».

На рынке жилья в Татарстане наметилось небольшое оживление Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ипотека пошла в рост

Ипотечное кредитование в июне немного оживилось – татарстанцы оформили 3,8 тыс. сделок с использованием жилищных кредитов, следует из данных Росреестра по Татарстану. Это вдвое больше, чем в провальном мае, когда было оформлено только 1,9 тыс. таких сделок - худший показатель с 2015 года.

Ипотечное кредитование в Казани тоже немного подросло – в июне было оформлено 1,2 тыс. сделок, тогда как в мае не набралось и 700.

И все же июньская статистика по ипотеке вдвое ниже, чем год назад, когда за месяц татарстанцы оформили 7,5 тыс. кредитов. И почти сопоставимы с данными трехлетней давности, когда еще не придумали льготную ипотеку.

На рынке строящегося жилья двукратное падение

В целом выросло число сделок купли-продажи жилья – в июне татарстанцы оформили 6,2 тыс. договоров – на 11,5% больше, чем в мае. Однако это в 2,4 раза меньше, чем годом ранее.

В Казани договоры оформлялись не так активно – рост произошел только на 7,8%, заключено 1,8 тыс. сделок и это почти втрое меньше, чем в прошлом году.

О том, что происходит на первичном рынке жилья можно судить по числу зарегистрированных договоров долевого участия – вложиться на этапе строительства дома решил 721 человек – это всего лишь на 5% больше, чем в мае, но вдвое меньше, чем в 2021 году.

В июне на рынок жилья оказали влияние два фактора:

Банк России вопустил ключевую ставку на докризисный уровень – 9,5% годовых;

Правительство РФ по поручению Президента России Владимира Путина снизило ставки по льготной ипотеке до 7%.

Именно резкий рост ставок в экономике, а также на льготную ипотеку ранее и привел к заморозке рынка недвижимости.

У жителей Татарстана сохраняется спрос на покупку загородной недвижимости

Количество договоров купли-продажи земельных участков в июне выросло на 15,5% – почти до 8 тыс. И это тоже существенно меньше, чем в прошлом году – падение произошло на 30,5%.

В Казани этот сегмент не восстановился и в июне – заключено только 886 сделок с землей, хотя еще в мае было около 1 тыс., а годом ранее вдвое больше.





В Росреестре по Татарстану прокомментировали ситуацию по первому полугодию 2022 года. Так, по-прежнему у жителей республики сохраняется спрос на покупку загородной недвижимости, за первые 6 месяцев зарегистрировано более 112 тыс. прав на земельные участки, что на 3,4% выше, чем в 2021 году.

Также зарегистрировано более 147 тыс. прав на жилые помещения, почти 11 тыс. договоров долевого участия. За первое полугодие Росреестром Татарстана зарегистрировано почти 46 тыс. ипотек, из них 21 тыс. на жилые помещения и 16 тыс. – на земельные участки.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилии Бургановой июнь месяц показал положительную динамику по регистрации прав на недвижимость. «По итогу июня мы наблюдаем положительную динамику по обращениям граждан за оформлением недвижимости. На наш взгляд, это связано с антикризисными мерами принимаемыми правительством РФ, а именно новыми программами льготного кредитования, которые позволяют гражданам улучшить свои жилищные условия», – отметила она.

У жителей республики сохраняется спрос на покупку загородной недвижимости Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цены у нас падали, начиная с марта месяца»

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев считает, что рынок начал восстанавливаться.

«Снижение ставок по ипотеке немного оживило рынок. Плюс работает отложенный спрос – те сделки, которые должны были быть в апреле, из-за ситуации в экономике отложились на июнь и июль. В июле, я думаю, будет еще больше сделок», – сказал эксперт.

По его словам, отложенный спрос возник из-за того, что ставки на кредиты резко выросли, а цены на квартиры начали падать: люди ждали, что они будут и дальше снижаться.

Савельев отметил, что основное воздействие на рынок оказывают ставки по ипотеке. После резкого роста ключевой ставки ЦБ, ставки в Татарстане выросли до 20-22% и рынок остановился. Сейчас ставка по коммерческой ипотеке составляет 10-11%. Как только ставки пошли вниз, люди вновь начали оформлять кредиты на покупку жилья.

«Цены у нас падали с марта месяца. В среднем где-то на 10% они упали к настоящему времени. Цены до сих пор еще падают, хотя в конце июня-начале июля мы видим некую остановку падения цен, возможно, мы увидим стабилизацию. В дальнейшем, возможно, будет увеличение, но это не рост, а лишь возврат к предыдущим – февральским ценам. Но роста точно не будет, и я не вижу предпосылок для этого», – отметил Савельев.

Вложиться на этапе строительства дома решил 721 человек – это всего лишь на 5% больше, чем в мае, но вдвое меньше, чем в 2021 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рынок возможно отыграет падение стоимости жилья, но не сразу, так как покупательская способность у населения снижается.

Эксперт пояснил, что цены сильно выросли в прошлом году при низких ипотечных ставках. «Пока ставки не станут такими же, то есть пока мы не получим в среднем ставку 7-8%, цены вверх не пойдут. Да и в принципе они достигли максимума. Я не вижу сценариев, при которых цены сейчас пошли бы вверх», – сказал вице-президент гильдии риелторов.

Он также отметил, что застройщики официально не снижают цены, но делают это через скидки и акции, вроде «балкон в подарок», «двадцатый метр в подарок».

По оценке Сервера недвижимости Казани и Республики Татарстана на вторичном рынке жилья в Казани цена 1 кв. метра на конец июня составляла в среднем 147,5 тыс. рублей, что ниже, чем месяцем ранее на 0,6%. На первичном рынке жилья средняя цена 1 кв. метра находилась на уровне 166,4 тыс. рублей – на 0,2% меньше, чем в мае.

«Ипотеку будут субсидировать только многодетным семьям, айтишникам и представителям других важных профессий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как долго будет действовать льготная ипотека?

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова считает, что льготную ипотеку на новостройки под 7% могут свернуть. «Ипотеку будут субсидировать только многодетным семьям, айтишникам и представителям других важных профессий. А вот семейную ипотеку со ставкой до 6% продлят и даже расширят. Сейчас ее могут получить только семьи, в которых хотя бы один ребенок родился после января 2018 года. Это ограничение могут убрать», – полагает эксперт.

На сроках действия программы льготной ипотеки ранее акцентировал внимание Путин на Петербургском экономическом форуме, когда предложил снизить ставку до 7%.

«Но на что хотел бы обратить внимание? Срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. Это значит, что те наши граждане, которые хотят улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должны ею воспользоваться до конца этого года», – отметил глава государства.

Вслед за ключевой ставкой подешевела ипотека на вторичку Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-инфром»

Ипотечные ставки вернулись на дофевральский уровень

Гизатова отмечает, что ипотеку от застройщика можно получить даже по ставке от 0,1%. «Но помните, что застройщик не будет платить из своего кармана, а заложит разницу между текущей ставкой и субсидированной в цену квадратного метра. В офисе продаж вам могут предложить выбор: либо вы покупаете квартиру по ставке 7% за 5 млн рублей, либо по ставке 0,1%, но уже за 6 млн рублей», – предупреждает эксперт.

Также она отметила, что вслед за ключевой ставкой подешевела ипотека на вторичку. Минимальная ставка – 10,5%. Правда, лучшую ставку можно получить при выполнении определенных условий. Например, если регистрация сделки будет электронной, первоначальный взнос составит хотя бы 15% от стоимости жиль или нужно быть зарплатным клиентом банка. В противном случае ставка будет выше – около 11-12% годовых.

«То есть ипотечные ставки вернулись на тот же уровень, что были до февраля, а в некоторых случаях даже стали ниже. Дальше все будет зависеть от ключевой ставки и от спроса», – сказала она.

По ее мнению, пока рано говорить о восстановлении спроса и рынок не растет теми же темпами, что год назад.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»