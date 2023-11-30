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Новости Татарстана и Казани
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В двух районах Казани снесут незаконно установленные гаражи
В Вахитовском и Приволжском районах Казани уберут незаконно установленные гаражи. Распоряжение об этом опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов на портале мэрии.
Под снос попали объекты, выявленные в период с 2019 по 2023 год и расположенные по улице Роторная, Депутатская, Комиссара Габишева, Зеленая, Ботаническая, Дубравная, Хади Такташа, Подлужная, Волкова, Авангардная, Заслонова (гаражи и бытовка), Габдуллы Тукая (будка охраны и хозяйственные постройки), Чехова, Рихарда Зорге и Павлюхина.
До 10 декабря отводится время на добровольный демонтаж движимого имущества. В противном случае их уберут до 25 апреля 2024 года и отвезут на хранение по адресу: Тихорецкая, №2б.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице республики снесут 18 незаконно установленных торговых павильонов и ларьков.
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