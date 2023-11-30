В Казани снесут 18 незаконно установленных торговых павильонов и ларьков

В Казани снесут 18 несанкционированно установленных торговых павильонов и ларьков. Распоряжение об этом опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов на портале мэрии.

В список попали 12 торговых павильонов, расположенных по проспекту Ямашева, и 6 торговых объектов по Оренбургскому тракту, ул. Динмухамметова, Зорге, Максимова и Вишневского. На добровольный снос отводится срок до 4 декабря, в противном случае точки снесут до 3 марта 2024 года.

Кроме того, будет убрана самовольная постройка, расположенная на земельном участке по адресу: жилмассив Отары, ул.Центральная, вблизи дома № 49. Отмечается, что это одноэтажный торговый объект площадью 20 «квадратов».

«Сведения о лице, осуществившем самовольную постройку, отсутствуют. Правообладатель земельного участка — муниципальное образование город Казань», — сказано в документе.