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В Казани снесут 18 незаконно установленных торговых павильонов и ларьков
В Казани снесут 18 несанкционированно установленных торговых павильонов и ларьков. Распоряжение об этом опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов на портале мэрии.
В список попали 12 торговых павильонов, расположенных по проспекту Ямашева, и 6 торговых объектов по Оренбургскому тракту, ул. Динмухамметова, Зорге, Максимова и Вишневского. На добровольный снос отводится срок до 4 декабря, в противном случае точки снесут до 3 марта 2024 года.
Кроме того, будет убрана самовольная постройка, расположенная на земельном участке по адресу: жилмассив Отары, ул.Центральная, вблизи дома № 49. Отмечается, что это одноэтажный торговый объект площадью 20 «квадратов».
«Сведения о лице, осуществившем самовольную постройку, отсутствуют. Правообладатель земельного участка — муниципальное образование город Казань», — сказано в документе.
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