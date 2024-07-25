В двух районах Казани демонтируют более 70 незаконно установленных гаражей

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В Кировском и Московском районах Казани снесут более 70 незаконно установленных гаражей. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

Под снос попали металлические гаражи, расположенные по следующим улицам: Восстания (у дома №44а – 3 строения), Бондаренко (у дома №9 – 6, у дома №19 – 1), Короленко (у дома №11 – 2), Шамиля Усманова (у дома №19а, корпус 1 – 2), Декабристов (у дома №8 – 1), Кулахметова (у дома №16 – 3 гаража и 2 металлических объекта), Коммунаров (у дома №2 – 2 штуки), Батыршина (у дома №16 – 10 штук, еще 3 гаража расположены на земельном участке с кадастровым номером 16:50:090432:27), Волгоградская (у дома №23 – 9 строений).

Кроме того, под демонтаж попали 25 гаражей в Московском районе (гаражно-строительный кооператив «Сигнал», вблизи участка 68) и ряд строений по улице Светлая: один объект расположен у дома №17, еще 4 – у дома №30, еще три металлических гаража и 1 хозяйственная постройка – вблизи дома №16.

Владельцам дается срок до 31 июля, чтобы они самостоятельно убрали постройки, в противном случае в период с 1 августа и до 25 октября 2024 года объекты снесут в принудительном порядке, после чего переместят на базу хранения по ул. Тихорецкая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани поручили снести самовольно установленный автофургон и 8 ларьков.