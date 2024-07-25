Власти Казани поручили снести самовольно установленный автофургон и 8 ларьков

Власти Казани поручили демонтировать 9 самовольно установленных торговых объектов. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

Речь про автофургон около дома № 1 по ул. Ахтямова и ларьках, расположенных по улицам Минская (у дома № 46А), Можайского (вблизи дома № 15), пр. Победы (у дома № 50Г), Максимова (рядом с домом № 27), Девятаева (у дома № 1), Спартаковская (у дома № 90), Липатова (вблизи дома № 5), Главная (у дома № 67).

Владельцам дают время до 29 июля на добровольный снос, в противном случае постройки будут снесены принудительно в период с 30 июля по 27 августа.