В двух районах Казани отремонтируют 12 школьных столовых за два года

В ближайшие две года в школах Вахитовского и Приволжского районов Казани предполагается отремонтировать 12 столовых. Об этом на отчетном совещании по итогам работы за год рассказал глава администрации этих двух районов Альберт Салихов, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В текущем году столовые должны быть модернизированы в школах №1, 10, 17, 68 и 129, а также в гимназии №28. Работы будут организованы во время летних каникул. В пищеблоках обновят сети электро- и водоснабжения, канализации и системы вентиляции, проведут отделочные работы. Туда завезут новую посуду, мебель, инвентарь и оборудование.

Еще в шести столовых работы планируется провести в 2024 году. После этого все пищеблоки в общеобразовательных учреждениях Вахитовского и Приволжского районов станут работать в формате школьного ресторана, отметил докладчик.

В Казани программа модернизации школьных столовых начала реализовываться в 2019 году. За это время в Вахитовском и Приволжском районах обновили 28 пищеблоков, в том числе семь — в прошлом, 2022 году. Всего сейчас в Казани работают 144 школьных ресторана.

Помимо ремонтных работ в школьных столовых перепланируют помещения для увеличения количества посадочных мест. Всего за четыре года по городу за счет как обновления столовых, так и строительства новых школ число посадочных мест в обеденных залах увеличилось почти на 7,7 тыс. В частности, 54 новых места появилось в столовых школ Вахитовского и Приволжского районов в прошлом году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по федеральной программе в Татарстане за два года отремонтируют 27 школьных столовых.