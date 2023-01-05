По федеральной программе в Татарстане за два года отремонтируют 27 школьных столовых

По федеральной программе модернизации школьных систем образования в Татарстане отремонтируют 27 школьных пищеблоков. В прошлом году ремонт проведен в 20 пищеблоках школ, в этом году запланированы ремонтные работы в оставшихся 7 столовых.

«Всего в республике количество объектов, участвующих в программе капремонта школ составляет 98: в 2022 году — 67 объектов, в 2023 году — 31. В рамках данной программы также предусмотрен ремонт пищеблоков школьных столовых», — рассказали в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Реализацию государственной программы «Модернизация школьных систем образования» проекта «Развитие образования» начали в прошлом году Минпросвещения и Минстрой России вместе субъектами РФ. Действие программы рассчитано на 2022-2026 годы.

Кроме того, из бюджета республики выделяются средства на ремонт пищеблоков с приобретением оборудования. Всего за два года ремонт выполнен в 363 школьных столовых. В 2023 году планируется отремонтировать 143 пищеблока.