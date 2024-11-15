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В двух поселках Приволжского района Казани отключат воду
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В двух поселках Приволжского района Казани временно будет прекращено водоснабжение. Причиной тому послужили работы по подключению переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения, сообщили в «Водоканале».
С 09:00 21 ноября до 11:00 22 ноября отключат воду в поселках Казанская Усадьба и Мирный.
Ранее сообщалось об ограничении движения с декабря текущего года до марта 2026-го на улице Р.Зорге.
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