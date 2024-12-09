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Общество 9 декабря 2024 21:38

В двух парках Казани установили новые тренажеры

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В двух парках Казани установили новые тренажеры
Фото: мэрия Казани

В казанских парках «Континент» и «Крылья Советов» установили новое спортивное оборудование. После замены старых конструкций в общественных пространствах появились восемь новых тренажеров, рассказали в мэрии столицы РТ.

Так, посетителям парков доступны тренажеры для гребной тяги и шаговой ходьбы, скамейка для пресса, «дуэт», тренажеры для жима ногами и от груди. Новинки подходят для развития различных групп мышц.

Как ранее сообщили в исполкоме, до конца 2024 года также заменят устаревшие конструкции на детских площадках в парках Горького и Победы, спортоборудование в Лядском саду и других общественных пространствах.

#парки #спорт #тренировки
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