В двух парках Казани установили новые тренажеры

Фото: мэрия Казани

В казанских парках «Континент» и «Крылья Советов» установили новое спортивное оборудование. После замены старых конструкций в общественных пространствах появились восемь новых тренажеров, рассказали в мэрии столицы РТ.

Так, посетителям парков доступны тренажеры для гребной тяги и шаговой ходьбы, скамейка для пресса, «дуэт», тренажеры для жима ногами и от груди. Новинки подходят для развития различных групп мышц.

Как ранее сообщили в исполкоме, до конца 2024 года также заменят устаревшие конструкции на детских площадках в парках Горького и Победы, спортоборудование в Лядском саду и других общественных пространствах.