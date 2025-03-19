В двух аэропортах Татарстана сняты ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», – говорится в сообщении.

Ограничения в казанском аэропорту были введены с 05:30 до 06:30, тогда как в нижнекамском аэропорту Бегишево — с 05:45 до 07:30.

В течение периода действия этих мер один самолет, направлявшийся в Казань, был перенаправлен на запасной аэродром.