В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на полеты

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В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода введены ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 5.30 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул представитель профильного ведомства.

Upd. (5.49): Позднее, в 5.45, Кореняко проинформировал, что с 5.30 ограничения на полеты введены и в нижнекамском аэропорту «Бегишево».