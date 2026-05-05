news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 5 мая 2026 13:52

В двойном ДТП в Казани пострадала 14-летняя девочка

Читайте нас в
Телеграм

Жесткое ДТП произошло в районе пересечения улиц Большая Крыловка и Вахитова в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Лада Калина» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушками BMW и Kia, стоявшими на светофоре. В результате двойного ДТП пострадала 14-летняя девочка. Ее увезли в ДРКБ.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в одном из городских интернет-сообществ.

читайте также
Момент страшного ДТП с мотоциклистом в Казани попал на видео
#дтп в казани #ДТП с пострадавшими #массовое дтп в казани #пострадала девочка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани звучит сирена воздушной тревоги

5 мая 2026

В Татарстане объявили режим ракетной опасности

5 мая 2026
Новости партнеров