В двойном ДТП в Казани пострадала 14-летняя девочка

Жесткое ДТП произошло в районе пересечения улиц Большая Крыловка и Вахитова в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Лада Калина» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушками BMW и Kia, стоявшими на светофоре. В результате двойного ДТП пострадала 14-летняя девочка. Ее увезли в ДРКБ.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в одном из городских интернет-сообществ.