В Душанбе отпраздновали татаро-башкирский праздник Сабантуй

Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане

В столице Таджикистана Душанбе отпраздновали Татаро-башкирский праздник Сабантуй, посвященный окончанию весенне-полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.

Праздник плуга собрал соотечественников как из самого Душанбе, так и из Бохтара, Вахдата, Турсунзаде и Куляба, а также сотрудников посольства России и Русского дома в столице Таджикистана.

Специальным гостем празднования стала казанская певица Айгуль Набиуллина. Она исполнила популярные татарские песни, а также зачитала приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Трудолюбие, благодарность и доброжелательность – черты, которые воспеваются в этом празднике и вызывают неизменное уважение у каждого человека. Поэтому гостеприимный майдан становится местом притяжения людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий, создавая атмосферу всеобщего единения», – было сказано в приветствии.

На ежегодном Сабантуе, организованном Татаро-башкирским национально-культурным центром «Дуслык», каждый мог найти занятия по душе: от бега с коромыслом и перетягивания каната до татаро-башкирской борьбы корэш.

«Раз в год я обязательно участвую в национальной борьбе на полотенцах, отдавая дань традиции. Главное – честно соблюдать правила и быть в хорошем настроении», – заметил участник состязания Шамиль Рашидов из Душанбе.

Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.