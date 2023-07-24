В Думе хотят уменьшить запланированные штрафы за неявку в военкомат

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В Государственной Думе собираются снизить штраф за неявку граждан в военкомат без уважительной причины с предложенных ранее 50 тыс. рублей до 30 тыс. Это следует из таблицы поправок к законопроекту и из его текста ко второму чтению (на изменение обратил внимание РБК).

На данный момент Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает за такой проступок штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей. Законопроект ранее был одобрен Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Кроме того, поправки предполагают введение ответственности за несообщение гражданами необходимых для воинского учета сведений. Сейчас такая ответственность в виде штрафов от 1 тыс. до 5 тыс. рублей предусмотрена лишь для должностных лиц.

В частности, в случае принятия новеллы в таком виде за несообщение гражданином в военкомат сведений «об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией», будет грозить штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Кроме того, несообщение «сведений о выезде» из страны на более чем шесть месяцев или въезде, а также «неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий» могут привести к наложению штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

В свою очередь несообщение в военкомат подлежащим призыву на военную службу гражданином информации «о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией», будет грозить штрафом от 10 до 20 тыс. рублей.

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