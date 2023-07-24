Путин на пять лет повысил предельный срок нахождения в запасе для некоторых граждан

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных граждан, имеющих воинские звания, на пять лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет, в частности, о матросах, сержантах, прапорщиках, мичманах и старшинах. Согласно тексту закона, для лиц, относящихся к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Предельный возраст пребывания граждан в мобилизационном резерве также вырастет на пять лет. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60 лет, для обладателей иных званий — 55 лет. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров запаса сохраняется на уровне 70 лет.

Соответствующие поправки внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».