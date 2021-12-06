ДУМ РТ уверено в скором решении вопроса с хаджем по сертификату «Спутника V»

Благодаря усилиям Президента Татарстана Рустама Минниханова вопрос въезда в Саудовскую Аравию вакцинированных от коронавируса паломников, совершающих хадж, вскоре будет решен. Однако официальных сведений о таком решении власти королевства пока не предоставили. Об этом журналистам рассказал генеральный директор официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» Ранис хазрат Вахитов.

Представитель Духовного управления мусульман Татарстана напомнил, что в последние дни в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия начнет принимать российских паломников, привитых от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V».

«Конкретного подтверждения этой информации пока нет. Что касается квоты на этот год, также пока информации нет, мы продолжаем ее ожидать. Мы знаем, что ранее Президент РТ Рустам Минниханов посетил королевство, где провел ряд встреч. Одна из них была с заместителем министра хаджа. В ходе встречи был поднят вопрос о наших паломниках, которые сейчас не могут посещать Саудовскую Аравию с нашей вакциной. Думаю, что благодаря Президенту РТ этот вопрос вскоре решится», — подчеркнул Ранис хазрат.

Вахитов напомнил, что в последние два года из-за пандемии коронавируса совершение хаджа стало особенно трудной задачей. Ковидные ограничения на въезд в аравийское королевство не давали миллионам верующих совершить священное путешествие.

«Поэтому желающих [совершить поездку] много, звонков поступает очень много», — отметил руководитель республиканского хадж-оператора.

Он пояснил, что предусмотренная для Татарстана квота на паломников в последние годы составляла около 1800 человек. Те, кто заплатил деньги за оказавшуюся отмененной поездку перед началом пандемии в прошлом году, получили свои средства назад. Часть из этих людей пожелала оставить уплаченные средства с условием переноса поездки на период после снятия коронавирусных ограничений, отметил спикер.

«Многое также будет зависеть от новых цен на перевозку и проживание», — заключил Ранис хазрат Вахитов.