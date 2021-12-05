Саудовская Аравия разрешила с начала 2022 года въезд привитым «Спутником V»

С января 2022 года привитые «Спутником V» смогут въехать в Саудовскую Аравию. Такое решение приняли регулирующие органы королевства, сообщает РИА Новости.

«Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные „Спутником V“ лица», — говорится в релизе РФПИ.

При этом привившиеся должны будут соблюдать ряд требований: сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин.

Отмечается, что это решение позволит верующим совершать паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с замминистра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом возможность участия российских паломников, вакцинированных от Covid-19, в хадже в 2022 году. РФПИ вели работу в этом направлении продолжительное время, обращение Рустама Минниханова к руководству королевства ускорило решение по данному вопросу.