В ДУМ РТ рассказали о порядке проведения священного месяца Рамадан

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Духовном управлении мусульман РТ рассказали о предстоящем месяце Рамадан. Специалисты объяснили, когда наступает священный для мусульман месяц, какими в этом году будут размеры фитр-садака и фидии, а также озвучили дату проведения Ураза-байрам по завершению поста.

Первый таравих-намаз в 2023 году будет прочитан 22 марта после ночного намаза. Как отметили представители ДУМ РТ на пресс-конференции, по общему заключению сподвижников пророка Мухаммада, а также табиинов (поколение, последовавшее после сподвижников, – прим. Т-и) и имамов 4 мазхабов, таравих-намаз должен содержать не менее 20 ракагатов. В этом году мусульманский пост продлится 29 дней. Ураза-байрам верующие отпразднуют 21 апреля 2023 года.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуфаров рассказал о планах на проведение ежегодного республиканского ифтара (разговение в завершение дня поста – прим. Т-и), отметив, что в этом году муфтият намерен провести его так же масштабно. «Республиканский ифтар – это украшение месяца поста. Примерное время проведения – 14-15 апреля. Место – «Казан Экспо». Будут приглашены 11 тысяч человек. Билеты будут распространяться и в деревнях, и в городах нашей республики. Мы также пригласим нуждающихся», – сказал хазрат.

О размере пожертвований, которые мусульмане делают во время месяца Рамадан, рассказал руководитель отдела ДУМ РТ по шариатским вопросам Булат хазрат Мубараков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нисаб (накопления и имущество мусульманина – прим. Т-и) для выплаты фитр-садака определен в размере 41 тыс. рублей (по серебру), нисаб для выплаты закята – 454 тыс. рублей (по золоту). Фитр-садака в расчете по ячменю – 150 рублей, по изюму – 800 рублей. Кроме того, для тех, кто по состоянию здоровья не может держать пост, и не может его возместить после, за каждый пропущенный день назначена фидия (компенсация – прим. Т-и) в размере 350 рублей», – пояснил Булат хазрат.

Представитель ДУМ РТ также предостерег от ошибок мусульман, считающих, что пост можно держать в «облегченном» варианте, всего несколько дней в месяце. «Ураза – это когда мусульманин каждый день от рассвета и до заката воздерживается от еды, питья, интимных отношений. Каждый день он приступает к посту с намерением. Недостаточно, как некоторые утверждают, соблюдать пост по три дня в начале, середине и конце месяца. Лишь в точности выполнив все предписания, можем надеяться на воздаяния, как обещал наш Пророк», – рассказал священнослужитель.

Ифтары в мечетях Татарстана