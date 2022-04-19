В ДУМ РТ предупредили о новом снижении нисабов для выплаты закята и фитр-садаки

Татарстанских мусульман предупредили, что размеры нисабов для выплаты закята и фитр-садаки вновь сократились. Это связано со снижением цен на золото и серебро, уточняет пресс-служба ДУМ РТ.

На 19 апреля размеры нисабов составляют:

для выплаты фитра – 38 675 рублей

для выплаты закята – 426 275 рублей.

Из-за высокой волатильности золота и серебра на рынке в Духовном управлении мусульман РТ пообещали информировать о меняющихся размерах нисабов.

«Рекомендуем при совершении обязательных выплат обращать внимание на актуальные значения нисабов на сайте либо самостоятельно рассчитывать их размеры», — говорится в сообщении ДУМ РТ. Рекомендовано сверяться с курсами драгоценных металлов на сайте Центробанка.

Отмечается, что размеры фитр-садаки и фидии остаются без изменений.

Ранее в управлении уже объявляли о снижении нисабов. Нисаб – это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным выплату закята и фитр-садака в адрес неимущих.