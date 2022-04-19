В ДУМ РТ предупредили о новом снижении нисабов для выплаты закята и фитр-садаки
Татарстанских мусульман предупредили, что размеры нисабов для выплаты закята и фитр-садаки вновь сократились. Это связано со снижением цен на золото и серебро, уточняет пресс-служба ДУМ РТ.
На 19 апреля размеры нисабов составляют:
- для выплаты фитра – 38 675 рублей
- для выплаты закята – 426 275 рублей.
Из-за высокой волатильности золота и серебра на рынке в Духовном управлении мусульман РТ пообещали информировать о меняющихся размерах нисабов.
«Рекомендуем при совершении обязательных выплат обращать внимание на актуальные значения нисабов на сайте либо самостоятельно рассчитывать их размеры», — говорится в сообщении ДУМ РТ. Рекомендовано сверяться с курсами драгоценных металлов на сайте Центробанка.
Отмечается, что размеры фитр-садаки и фидии остаются без изменений.
Ранее в управлении уже объявляли о снижении нисабов. Нисаб – это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным выплату закята и фитр-садака в адрес неимущих.