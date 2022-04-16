ДУМ Татарстана сообщило об изменении размеров нисаба для выплаты закята и фитр-садаки

Из-за высокой волатильности золота и серебра изменились размеры нисаба для выплаты закята и фитр-садаки, определенных решением Совета улемов и Совета казыев в преддверии Рамазана. Об этом сообщает ДУМ РТ.

«По состоянию на 15.04.2022 размер нисаба для выплаты фитр-садаки — 39 865 рублей, размер нисаба для выплаты закята — 439 110 рублей», — сказано в сообщении управления.

ДУМ Татарстана рекомендовала при совершении обязательных выплат обращать внимание на актуальные значения нисабов на их сайте или рассчитывать самостоятельно. Так, нисаб для выплаты закята можно рассчитать по формуле: 85 x стоимость грамма золота (ее можно посмотреть на сайте ЦБ РФ). Для выплаты фитр-садаки нисаб рассчитывают по формуле: 595 x стоимость грамма серебра.