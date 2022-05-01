Республиканский ифтар: савап, баракат и равенство

Пройдя через рамки и бдительных охранников, участники Х республиканского ифтара попадали в огромные белые павильоны «Казань Экспо»

Фото © Рамиль Гали / «Татар-информ» / ИА «Татар-информ»

Ифтар. Начало

Пройдя через рамки и бдительных охранников, участники Х республиканского ифтара попадали в огромные белые павильоны «Казань Экспо». Тут гостей ждал впервые организованный халяль маркет. Стояло около 20 стендов, где можно было купить множество разнообразных вещей: от религиозной литературы до национальной вышивки и разных безделушек. Как никак сам Пророк рекомендовал заниматься торговлей.

Получив на стойке пакет для обуви, бутылку воды и вооружившись мусульманским календарём, можно было насладиться другой фишкой мероприятия - показом женской мусульманской одежды «Modest Fashion Show» (Скромный, или «благопристойный», как предпочитают называть сами организаторы, показ мод). За вечер модели давали представление дважды – с интервалом в час.

«Модный приговор»

Первый показ привлек много девушек и даже парней, которые стояли и наблюдали. Среди зрителей оказалась и редактор телеграм-канала «МатурShik» Регина Яфарова.

В рамках мероприятия прошел показ женской мусульманской одежды «Modest Fashion Show» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Из всего показа мне показалась наиболее интересной оверсайз-коллекция «Фешн-лаборатории №23». Также был представлен бренд Алга в стиле минимализма, но он не показался мне интересным. Некоторые девушки, присутствовавшие на показе, заявили, что это похоже на коллекцию «Гузэлем», которую в прошлом году представляли на KazanSummit. Прозвучало, что представленное - минималистичные платья с платками без каких-либо форм или игр света. Согласна абсолютно, - заявила корреспонденту «Татар-информ» Яфарова. - Также был показ мужских костюмов разных цветов. Не знаю, насколько клетка сегодня актуальна, но это были просто мужские костюмы тройка».

Досталось от модного критика и бюро «Бану», которые специализируются на национальном костюме. «Были тут те самые сетчатые перчатки, которые я критиковала, видя в этом заимствованную идею. Впрочем, был один очень интересный образ с каракулевым воротником и шапочкой у девушки», - говорит редактор «МатурShik».

Обратила Регина Яфарова внимание и на стиль участников ифтара. По ее мнению, большинство взрослых людей были одеты просто, «как обычно». В то же время было много девушек, одетых как на никах. «Это смотрелось достаточно странно, несмотря на то, что мероприятие мусульманское», - отмечает она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это, наверное, как сабантуй, но только мусульманский»

Исмаил Вейсалов приехал на «Казань-Экспо» еще в обед и решил помочь волонтерам. «Зарабатываем савап (божью награду). Мы приехали как гости, но нас попросили помочь. Поначалу было сложно. Сейчас уже на автомате работаем. Сам я впервые на таком мероприятии. Тут так много людей», - рассказал нам Исмаил.

Другая из участниц рассказала корреспонденту «Татар-информ», что не впервые на республиканском ифтаре. «Наверное, уже 4 года хожу. В 2018 году даже была волонтером. В этом году людей больше, чем в прошлом. Почему хожу? Здесь можно увидеть своих сестер и братьев по вере. Это, наверное, как сабантуй, но только мусульманский. Есть ожидание какого-то праздника. Здесь можно встретить много знакомых соблюдающих и не соблюдающих мусульман. Интересно будет в конце, когда апалар начнут собирать оставшуюся еду. Не хочется бабушкам оставлять баракат (благодать), и собирают еду с собой», - рассказала нам девушка.

И действительно, кульминацией вечера стала давка в зале, где было накрыто для женщин. На вопрос корреспондента «Татар-информа» о том, будет ли в следующий раз решен вопрос логистики гостей, муфтий Татарстана посоветовал не искать огрехи в мероприятии. А потом добавил, «это вопрос к вам, женщинам, мужчины культурнее себя вели». Тут женщинам стало обидно…

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанский размер – это «оверсайз»

Говорят, что на характер народа сильнее всего отпечаток накладывает природа и даже есть красивая теория под названием «географический детерминизм». Мы не будем углубляться в споры, так это или нет, но все согласятся, что Казань — это особая точка на карте, где периодически рождается что-то новое. Так, вот Республиканский ифтар, который прошел накануне в «Казань Экспо» - это одна из таких вещей. Об этом с гордостью и заявил вчера муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Уже прошло 10 лет как прошел наш первый ифтар. Мы подаем прекрасный пример для других регионов и республик. Подобно грибам, стали появляться всё новые ифтары. Например, в Дагестане прошел ифтар на 15 тыс. Примером стал наш татарстанский ифтар», - заверил председатель ДУМ РТ.

Камиль Самигуллин: «Уже прошло 10 лет как прошел наш первый ифтар. Мы подаем прекрасный пример для других регионов и республик» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Можем и больше»

В этом деле, по словам Камиля Искандеровича, помогли два Радика. Один – это представитель влиятельной семьи Миннахметовых и директор стадиона 45-тысячника «Ак Барс Арена», а второй – предприниматель и совладелец ресторанного комплекса, Абдрахманов. В том, что Казань справится с организацией коллективного приема пищи в месяц Рамадан на 10 тысяч человек, сомневаться не приходилось. Казань, потренировавшаяся на своем 1000-летии, Универсиаде, ЧМ по футболу и еще кучи чемпионатов поменьше, конечно же, не могла упасть лицом в грязь.

Как выразилась одна из коллег, отвечая на вопрос, какая же атмосфера была на «Казань Экспо»: «Наверное, лучше всего здесь подходит слово масштабность». Не душевность, не братство, не коллективизм, а именно масштабность. Куда уж деться, татары любят удивлять.

В этом году, по подсчетам организаторов, приняли участие свыше 8 тыс. человек Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам Радика Абдрахманова, это не самый масштабный ифтар на их практике. Ранее было мероприятие на 15 тыс. человек на «Ак Барс Арене». В этом же году, по подсчетам организаторов откликнулось 8 тыс. человек по пригласительным. К этому прибавляется около 1000 волонтеров, а также обслуживающий персонал, менеджеры, пожарные и т.п. Абдрахманов под конец в комсомольском духе добавил, что если будет задача собрать 15 тысяч на разговение, то они справятся.

Человек как социальное существо

И тут муфтий под завесой разговоров об объемах подвёл разговор к теме строительства Соборной мечети в Казани.

«Человек – он социальный, любит общение с подобными, людьми. Здесь собираются и хотят видеть единомышленников, увидеть друг друга. У нас нет, к сожалению, других площадок. Поэтому нам и нужна такая мечеть. Это же не просто мечеть для всей Казани, а для всей России, можно сказать — мечеть всех татар. Поэтому она нам нужна. Когда говорят о 10 тысяч человек, то это немного. В Махачкале, к примеру, на 50 тысяч строят», - заявил Камиль Самигуллин. И ведь, не поспоришь, Дагестан нам не догнать... пока.

Все равны, но никто не равнее других

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Но все-таки, кажется, коллега не совсем была права. Помимо масштабности в воздухе витало еще что-то другое. Наверное, это можно назвать словом «равенство». И его лучше всего иллюстрируют фотографии коллективной молитвы.

Простой прихожанин из отдаленного арского аула и президент Татарстана в зеленом свитере и тюбетейке сидят на одном полу, а потом вместе падают ниц.

Соцсети бурно отреагировали на фото как Рустам Минниханов, улыбаясь, похлопывает по плечу митрополита казанского и татарстанского Кирилла. А перед ними обоими на столе стоит такой же ланч-бокс, как у всех остальных 10 тыс. участников ифтара, – порция плова в фольге, горсть фиников, помидоры черри, а рядом пачка сока «Добрый».

А может Рамадан и есть великий уравнитель? Тогда до новых встреч, Рамадан...