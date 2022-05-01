Республиканский ифтар: савап, баракат и равенство
Репортаж «Татар-информа» с самого массового ифтара в Татарстане
Ифтар. Начало
Пройдя через рамки и бдительных охранников, участники Х республиканского ифтара попадали в огромные белые павильоны «Казань Экспо». Тут гостей ждал впервые организованный халяль маркет. Стояло около 20 стендов, где можно было купить множество разнообразных вещей: от религиозной литературы до национальной вышивки и разных безделушек. Как никак сам Пророк рекомендовал заниматься торговлей.
Получив на стойке пакет для обуви, бутылку воды и вооружившись мусульманским календарём, можно было насладиться другой фишкой мероприятия - показом женской мусульманской одежды «Modest Fashion Show» (Скромный, или «благопристойный», как предпочитают называть сами организаторы, показ мод). За вечер модели давали представление дважды – с интервалом в час.
«Модный приговор»
Первый показ привлек много девушек и даже парней, которые стояли и наблюдали. Среди зрителей оказалась и редактор телеграм-канала «МатурShik» Регина Яфарова.
«Из всего показа мне показалась наиболее интересной оверсайз-коллекция «Фешн-лаборатории №23». Также был представлен бренд Алга в стиле минимализма, но он не показался мне интересным. Некоторые девушки, присутствовавшие на показе, заявили, что это похоже на коллекцию «Гузэлем», которую в прошлом году представляли на KazanSummit. Прозвучало, что представленное - минималистичные платья с платками без каких-либо форм или игр света. Согласна абсолютно, - заявила корреспонденту «Татар-информ» Яфарова. - Также был показ мужских костюмов разных цветов. Не знаю, насколько клетка сегодня актуальна, но это были просто мужские костюмы тройка».
Досталось от модного критика и бюро «Бану», которые специализируются на национальном костюме. «Были тут те самые сетчатые перчатки, которые я критиковала, видя в этом заимствованную идею. Впрочем, был один очень интересный образ с каракулевым воротником и шапочкой у девушки», - говорит редактор «МатурShik».
Обратила Регина Яфарова внимание и на стиль участников ифтара. По ее мнению, большинство взрослых людей были одеты просто, «как обычно». В то же время было много девушек, одетых как на никах. «Это смотрелось достаточно странно, несмотря на то, что мероприятие мусульманское», - отмечает она.
«Это, наверное, как сабантуй, но только мусульманский»
Исмаил Вейсалов приехал на «Казань-Экспо» еще в обед и решил помочь волонтерам. «Зарабатываем савап (божью награду). Мы приехали как гости, но нас попросили помочь. Поначалу было сложно. Сейчас уже на автомате работаем. Сам я впервые на таком мероприятии. Тут так много людей», - рассказал нам Исмаил.
Другая из участниц рассказала корреспонденту «Татар-информ», что не впервые на республиканском ифтаре. «Наверное, уже 4 года хожу. В 2018 году даже была волонтером. В этом году людей больше, чем в прошлом. Почему хожу? Здесь можно увидеть своих сестер и братьев по вере. Это, наверное, как сабантуй, но только мусульманский. Есть ожидание какого-то праздника. Здесь можно встретить много знакомых соблюдающих и не соблюдающих мусульман. Интересно будет в конце, когда апалар начнут собирать оставшуюся еду. Не хочется бабушкам оставлять баракат (благодать), и собирают еду с собой», - рассказала нам девушка.
И действительно, кульминацией вечера стала давка в зале, где было накрыто для женщин. На вопрос корреспондента «Татар-информа» о том, будет ли в следующий раз решен вопрос логистики гостей, муфтий Татарстана посоветовал не искать огрехи в мероприятии. А потом добавил, «это вопрос к вам, женщинам, мужчины культурнее себя вели». Тут женщинам стало обидно…
Казанский размер – это «оверсайз»
Говорят, что на характер народа сильнее всего отпечаток накладывает природа и даже есть красивая теория под названием «географический детерминизм». Мы не будем углубляться в споры, так это или нет, но все согласятся, что Казань — это особая точка на карте, где периодически рождается что-то новое. Так, вот Республиканский ифтар, который прошел накануне в «Казань Экспо» - это одна из таких вещей. Об этом с гордостью и заявил вчера муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
«Уже прошло 10 лет как прошел наш первый ифтар. Мы подаем прекрасный пример для других регионов и республик. Подобно грибам, стали появляться всё новые ифтары. Например, в Дагестане прошел ифтар на 15 тыс. Примером стал наш татарстанский ифтар», - заверил председатель ДУМ РТ.
«Можем и больше»
В этом деле, по словам Камиля Искандеровича, помогли два Радика. Один – это представитель влиятельной семьи Миннахметовых и директор стадиона 45-тысячника «Ак Барс Арена», а второй – предприниматель и совладелец ресторанного комплекса, Абдрахманов. В том, что Казань справится с организацией коллективного приема пищи в месяц Рамадан на 10 тысяч человек, сомневаться не приходилось. Казань, потренировавшаяся на своем 1000-летии, Универсиаде, ЧМ по футболу и еще кучи чемпионатов поменьше, конечно же, не могла упасть лицом в грязь.
Как выразилась одна из коллег, отвечая на вопрос, какая же атмосфера была на «Казань Экспо»: «Наверное, лучше всего здесь подходит слово масштабность». Не душевность, не братство, не коллективизм, а именно масштабность. Куда уж деться, татары любят удивлять.
По словам Радика Абдрахманова, это не самый масштабный ифтар на их практике. Ранее было мероприятие на 15 тыс. человек на «Ак Барс Арене». В этом же году, по подсчетам организаторов откликнулось 8 тыс. человек по пригласительным. К этому прибавляется около 1000 волонтеров, а также обслуживающий персонал, менеджеры, пожарные и т.п. Абдрахманов под конец в комсомольском духе добавил, что если будет задача собрать 15 тысяч на разговение, то они справятся.
Человек как социальное существо
И тут муфтий под завесой разговоров об объемах подвёл разговор к теме строительства Соборной мечети в Казани.
«Человек – он социальный, любит общение с подобными, людьми. Здесь собираются и хотят видеть единомышленников, увидеть друг друга. У нас нет, к сожалению, других площадок. Поэтому нам и нужна такая мечеть. Это же не просто мечеть для всей Казани, а для всей России, можно сказать — мечеть всех татар. Поэтому она нам нужна. Когда говорят о 10 тысяч человек, то это немного. В Махачкале, к примеру, на 50 тысяч строят», - заявил Камиль Самигуллин. И ведь, не поспоришь, Дагестан нам не догнать... пока.
Все равны, но никто не равнее других
Но все-таки, кажется, коллега не совсем была права. Помимо масштабности в воздухе витало еще что-то другое. Наверное, это можно назвать словом «равенство». И его лучше всего иллюстрируют фотографии коллективной молитвы.
Простой прихожанин из отдаленного арского аула и президент Татарстана в зеленом свитере и тюбетейке сидят на одном полу, а потом вместе падают ниц.
Соцсети бурно отреагировали на фото как Рустам Минниханов, улыбаясь, похлопывает по плечу митрополита казанского и татарстанского Кирилла. А перед ними обоими на столе стоит такой же ланч-бокс, как у всех остальных 10 тыс. участников ифтара, – порция плова в фольге, горсть фиников, помидоры черри, а рядом пачка сока «Добрый».
А может Рамадан и есть великий уравнитель? Тогда до новых встреч, Рамадан...