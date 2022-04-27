В ДУМ РТ окончательно утвердили размеры нисабов для фитр-садака и закята

Накануне, 26 апреля, Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана утвердил окончательные размеры нисабов для фитр-садака и закята.

В республике на время месяца Рамадан нисаб для выплаты фитр-садака, рассчитанный по серебру составит 44 700 руб. Нисаб для выплаты закята, рассчитанный по золоту - 442 000 руб.

Нисаб - это минимальный достаток, при котором мусульманин обязан выплачивать фитр и закят. Рассчитывается он исходя из стоимости серебра и золота.

В этом году курс драгоценных металлов регулярно менялся, мешая верующим вычислять размер нисабов.

В ДУМ РТ подчеркнули, что определенные ранее размеры теперь неактуальны. На прошлой неделе эти показатели менялись несколько раз.

Размеры фитр-садаки и фидии остаются без изменений: минимальный размер фитр-садака - 150 рублей при расчете на ячмень, максимальный размер фитр-садака - 800 рублей по изюму. Для тех кто не может держать пост установлена фидия - за каждый пропущенный день 300 рублей.